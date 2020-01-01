الهلال يعرض محترفه في صفقة تبادلية ضخمة لضم نجم طرابزون

مهاجم غاني هدف الهلال في الصيف المقبل

يرغب نادي الهلال السعودي في تدعيم خط هجومه بصفقة مميزة، في ظل عدم وضوح موقف مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميس، بجانب أنه سيكمل بعد أشهر سن الـ35 عامًا، مما يعني أنه حتى وإن استمر الموسم المقبل، فسيرحل في التالي بالتأكيد.

جوميس كان قد انضم للزعيم في صيف عام 2018، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يجدد عقده مع الأزرق.

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وفقًا لموقع "GHANAsoccernet" فإن مجلس الأزرق قدم عرضًا ضخمًا لنادي طرابزون التركي من أجل الظفر بخدمات مهاجمه الغاني كاليب إيكوبان، صاحب الـ26 عامًا.

وأوضح الموقع الغاني أن إيكوبان لديه عروض من ناديي لاتسيو الإيطالي وسيلتك ورينجرز، لكن الهلال الأقرب لضمه كونه صاحب العرض الأكبر.

عرض الهلال بحسب "GHANAsoccernet" بلغ قيمته 10 مليون يورو، بجانب دخول المهاجم السوري عمر خربين ضمن الصفقة، في ظل عدم قناة الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للزعيم، به.

إيكوبان كان قد انتقل للدوري التركي في صيف عام 2018 على سبيل الإعارة من ليدز يونايتد الإنجليزي، قبل أن يقوم طرابزون بشرائه نهائيًا في صيف 2019.

وشارك الغاني حتى في 61 مباراة مع الفريق التركي، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع تسعة آخرين.