الموسم الأخير لجوميس؟ .. الهلال يرصد مبلغًا ضخمًا لضم نجم بشكتاش

الزعيم في صفوفه أربعة مهاجمين حاليًا

يواصل الهلال السعودي البحث لتدعيم خط هجومه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما كان قد تعاقد مع المهاجم عبد الله الحمدان من الشباب السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي.

الزعيم في قائمته رباعي الهجوم؛ الفرنسي بافيتمبي جوميس، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، والسعوديين صالح الشهري والحمدان.

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ووفقًا لصحيفة "time turk" التركية فإن إدارة الأزرق برئاسة فهد بن نافل، وضعت أعينها على الكندي كايل لارين؛ نجم هجوم بشكتاش التركي، لضمه بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال رصد 10 ملايين يورو، لإغراء إدارة النادي التركي، للموافقة على رحيل المهاجم الكندي.

لارين خاض في الموسم الجاري 31 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 4 آخرين.

ويمتد عقد الكندي مع بشكتاش حتى نهاية الموسم المقبل 2021-2022.

ومن المحتمل أن يكون التعاقد مع لارين هو نهاية مسيرة جوميس مع الزعيم، في ظل وصوله لسن الـ35، وإن كان عقده ممتدًا حتى صيف 2022.