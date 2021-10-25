صفقة ستكون الأكثر إثارة في تاريخ الدوري السعودي

فجر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول مستقبل سالم الدوسري؛ جناح أيسر نادي الهلال السعودي، مشيرًا إلى احتمالية ارتدائه قميص الجار نادي النصر، في الموسم المقبل.

صاحب الـ30 عامًا يدخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم في يناير المقبل، مما يحق له التوقيع لأي نادٍ على أن ينتقل له في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.

وحتى الآن لا توجد أي تفاصيل عن تجديد عقد الدوسري، وربما يعود الأمر إلى انشغال الفريق بالمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، الذي وصل إلى النهائي به، ومن المقرر إقامته في 23 من نوفمبر المقبل بالرياض، أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

الدوسري في النصر؟

الإعلامي الصرامي يؤكد أن حظوظ النصر في التعاقد مع جناح الزعيم، هي نفسها حظوظ الهلال في تجديد عقد اللاعب، مشددًا على أن كافة الاحتمالات واردة.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل يجدد سالم الدوسري عقده مع الهلال بعد إن إقترب العقد من النهاية، هل يذهب سالم الدوسري للنص، الإحتمالات قائمة بالتساوي".

وأضاف: "الأيام المقبلة ستكشف بالتفاصيل مستقبل النجم بالبقاء في الزعيم أو الإنضمام للعالمي، بالتوفيق " للأبن " سالم في المكان الذي يختاره".

#هات_إذنك

••هل يجدد #سالم_الدوسري عقده مع #الهلال بعد إن إقترب العقد من النهاية

••هل يذهب #سالم_الدوسري #للنصر

الإحتمالات قائمة بالتساوي

الأيام المقبلة ستكشف بالتفاصيل مستقبل النجم بالبقاء في الزعيم أو الإنضمام للعالمي

بالتوفيق " للأبن " سالم في المكان الذي يختاره pic.twitter.com/ZxO7bp077Z — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) October 25, 2021

الدوسري يعيش أفضل فتراته:

يعد الدوسري حاليًا أفضل لاعب في القارة الآسيوية، وفقًا لما يقدمه مع الهلال والمنتخب السعودي على حدٍ سواء.

الجناح الأيسر هو صاحب هدف الفوز أمام النصر، الذي قاد الزعيم لنهائي دوري الأبطال، إذ أنه أحرز الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح الأزرق.

تعاقد النصر مع الدوسري سيمثل ضربة موجعة للغاية للزعيم، الذي سيفقد اللاعب الذي ليس له بديل بفريقه حتى الآن.

لكن تبدو تغريدة الصرامي غير واقعية إلى حدٍ ما، إذ سيحرص مجلس الهلال برئاسة فهد بن نافل على تجديد عقد الدوسري قبل قدوم يناير.

اقرأ أيضًا..