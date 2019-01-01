صراع سعودي على محمود علاء - الزمالك يرجح الهلال

لاعبو الأبيض محظ أنظار السعوديين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ترصد الأندية السعودية عدد من لاعبي الزمالك للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، جاء آخرها محمود علاء؛ مدافع الأبيض.

الساعات الماضية تردد أنباء قوية عن دخول اتحاد جدة في مفاوضات مع مسؤولي القلعة البيضاء، لضم طارق حامد؛ لاعب وسط الفارس الأبيض، مقابل 4 ملايين دولار.

ووفقًا لصحيفة "المدينة" فإن الهلال والنصر السعوديين يتنافسان للظفر بخدمات علاء، وبالفعل هناك ترحيب من جانب الزمالك.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أن الزمالك يفضل إتمام الصفقة مع الهلال، وذلك لأن لديه بدائل أخرى لتعويض رحيل محمود علاء كمحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، بالإضافة إلى المقابل المادي الكبير للصفقة.

مصادر "المدينة" أشارت كذلك أن مجلس الزمالك لم يتدخل في الصفقة حتى الآن إلا أن كلف مهند عون؛ وكيل لاعب وسط الأبيض التونسي فرجاني ساسي، بإتمام الصفقة لصالح الهلال.

يذكر أن رئيس نادي الزمالك أكد أمس السبت، أنه لم يصل إلى عرض رسمي لأيٍ من لاعبي الفريق، رافضًا الاستغناء عن الركائز الأساسية، والذي يعد علاء واحدًا منها. (طالع التفاصيل)