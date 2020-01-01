الهلال والنصر يتصارعان على لاعب الرائد

صفقة مجانية، من يحسمها من ناديي العاصمة؟

دخل قطبا العاصمة السعودية "الرياض"؛ الهلال والنصر، في صراع على ضم محمد العمري؛ ظهير أيسر الرائد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

العالمي والزعيم حتى الآن لم يتعاقدا مع أي صفقة جديدة خلال يناير الجاري، مع بقاء عشرة أيام فقط على غلق باب الانتقالات الشتوية، لكن الأزرق ضم مد الله العليان في صفقة انتقال حر إلا أنه سينضم للفريق في بداية الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الهلال والنصر دخلا السباق لكسب خدمات العمري بعدما دخل الفترة الحرة، التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون إذن ناديه الأصلي، على أن ينضم لناديه الجديد في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الزعيم يسعى للظفر باللاعب، لتعويض رحيل حسن كادش المحتمل إلى نادي التعاون.

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"الرياضية" أشارت كذلك إلى أن الرائد قدم عرضًا للعمري من أجل تجديد عقده بطلب من الألباني هاسي؛ المدير الفني للفريق، وتنتظر حاليًا رد اللاعب.

يلعب صاحب الـ28 عامًا لصالح الرائد من يناير 2015، إذ انضم إليه وقتها على سبيل الإعارة من اتحاد جدة، قبل أن يقوم الأول بضمه نهائيًا في صيف عام 2016 في صفقة انتقال حر.

وخاض العمري الموسم الجاري 16 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر.