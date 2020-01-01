إنذار أخير من الرائد للهلال .. والنصر والأهلي على أهبة الاستعداد

صالح الشهري صفقة حائرة بين الهلال والرائد حتى الآن

منح مجلس إدارة نادي الرائد فرصة أخيرة لنادي الهلال، من أجل حسم صفقة المهاجم صالح الشهري، قبل التراجع نهائيًا عن إتمام الصفقة.

المهاجم يلعب لصالح الزعيم بالموسم الجاري على سبيل الإعارة من الرائد، وتم مؤخرًا تمديد عقده مع الأزرق حتى سبتمبر المقبل، بعدما توقف النشاط الرياضي لمدة أربعة أشهر.

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وفقًا لصحيفة "مكة" فإن إدارة الرائد منحت مهلة لنظيرتها الهلالية أسبوعين فقط من أجل شراء الشهري نهائيًا، مشيرة إلى أن الأول رفض عرض الزعيم بشأن الاستغناء عن عدد من لاعبيه مقابل الحصول على خدمات المهاجم.

وأوضحت الصحيفة أن ناديي النصر والأهلي قاما خلال الفترة الماضية برصد الشهري، وتواصلوا بالفعل مع إدارة الرائد، لإتمام الصفقة، إلا أن الأخيرة تتمسك بمنح الأولوية للهلال بحسب الاتفاق الأدبي بين الناديين.

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا شارك الموسم الجاري في 17 مباراة بمختلف البطولات مع الأزرق، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع هدف وحيد.

ويخوض الشهري حاليًا معسكر إعداد بمقر الهلال، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، بعد توقف استمر أربعة أشهر.