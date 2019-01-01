لا الهلال ولا العين | فارس عوض: عموري ينضم إلى الجزيرة بشكل رسمي

تحول كبير في مسار المفاوضات مع الإماراتي الدولي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ينتهي عقد الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" مع نادي الهلال السعودي عقب ساعات قليلة، دون التوصل بعد إلى اتفاق حول تجديد التعاقد.

مجلس الزعيم كان قد أصدر بيانًا صحفيًا في 19 من يوليو الماضي، أعلن خلاله توقف مفاوضات التجديد مع اللاعب، إثر مماطلة وكيله (طالع التفاصيل).

وأعلن الإعلامي الإماراتي فارس عوض، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انضمام عموري بشكل رسمي إلى الجزيرة، داعمًا تغريدته بصورة اللاعب مع مسؤولي النادي الإماراتي.

وكتب عوض: "يا كبر عيدية فخر أبو ظبي، انتهى الكلام والأخبار والاجتهادات، عموري رسميًا .. جزراوي 3 سنوات، في أهم وأقوى صفقات الميركاتو".

أضاف: "مبروك لكل جماهير الجزيرة، ولدورينا عودة النجم الكبير عموري، وكل الأمنيات له بالتوفيق".

يا كبر عيدية فخر أبوظبي

انتهى الكلام والأخبار والاجتهادات

عموري رسميا .. جزراوي ٣ سنوات

في أهم واقوى صفقات الميركاتو ⚽️🔥

مبرووووك لكل جماهير الجزيرة

ولدورينا عودة النجم الكبير عموري ❤️

وكل الأمنيات له بالتوفيق pic.twitter.com/aNHE2x9AJA — فارس عوض (@farisf9) August 7, 2019

ويأتي انضمام عموري إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر، بعدما كان قد انضم للهلال في بداية الموسم المنقضي ولمدة عام واحد فقط، ينتهي بالتحديد غدًا الخميس.

يذكر أن عموري أكد رغبته أكثر من مرة في البقاء بصفوف الزعيم السعودي إلا أنه حدث اختلاف في وجهات النظر حول الاتفاقات المادية.

ورحب فريق اللاعب السابق العين الإماراتي كذلك بعودة المهاجم إلا أن المفاوضات لم تكن جدية بالشكل المناسب.