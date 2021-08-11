الزعيم في ورطة بسبب أجانبه

اقترح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي على إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، أن تتم إعارة البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ صفقة الزعيم الجديد، إلى نادي الشباب، من أجل الأزمة الحالية.

ما هي أزمة الهلال؟

الزعيم تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع ثنائي أجنبي هما المالي موسى ماريجا، والبرازيلي ماتيوس بيريرا، بجانب الصفقة المحلية خليفة الدوري.

لم تكن هناك مشكلة في قيد ماريجا في صفوف الفريق، فبصفته الصفقة الأولى، تم قيده بصورة طبيعية، كون الزعيم كان في صفوفه ستة لاعبين أجانب فقط من الموسم الماضي، واللوائح تسمح بقيد سبعة لاعبين.

أما الصفقة الأخيرة بيريرا، فلا بد من الاستغناء عن أحد الأجانب السبع، كي يتم تسجيله، والأقرب للرحيل هو لاعب الوسط الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

هناك أزمة في رحيل جيوفينكو، إذ أنه تلقى عرضًا من نادي باوك اليوناني، لكن الأخير يريد من اللاعب فسخ عقده مع الأزرق، ومن ثم الحصول عليه كصفقة مجانية.

الهلال حاول إيجاد حلًا آخر بخروج المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس معارًا، ووفقًا للتقارير لنادي اتحاد جدة، لكن اللاعب يرفض نهائيًا الفكرة.

الزعيم يستهل موسمه الجديد في الدوري المحلي بعد غدٍ الجمعة، لكن إذا استمر الوضع كما هو عليه، لن يشارك بيريرا في المباراة، لحين رحيل أحد الأجانب السبع.

ما هو مقترح الصرامي؟

الإعلامي الرياضي يرى أن الحل هو إعارة بيريرا إلى نادي الشباب، بداعي التوأمة بين الناديين.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إعارة بيريرا لنادي الشباب حتى نهاية عقد جيوفينكو مقترح يستحق الدراسة، ذهاب بيريرا و عودة هتان للشباب تعزيز للتؤمة بين الهلال والشباب".

#هات_إذنك

إعارة بيريرا لنادي الشباب حتى نهاية عقد جوفنيكو

مقترح يستحق الدراسة

ذهاب بيريرا و عودة هتان للشباب تعزيز

للتؤمة بين الهلال و الشباب pic.twitter.com/1wSLsmo6D3 — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) August 11, 2021

توأمة الهلال والشباب:

الصفقات متبادلة بين ناديي العاصمة "الرياض" دون مشكلات، ففي الموسم الماضي، انتقل نواف العابد من الزعيم إلى الليث الأبيض، وانتقل عبد الله الحمدان من الشباب إلى الهلال.

وفي الموسم الحالي، وبالأمس تحديدًا، رحل هتان باهبري؛ لاعب الأزرق، لينضم إلى رفيقه السابق العابد في صفوف الليوث.

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