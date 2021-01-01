خاص | شرطان للشباب .. الهلال يتوصل لاتفاق مبدئي بضم الحمدان في الشتاء

الزعيم حصل على خدمات اللاعب مجانًا، لكن بداية من الصيف، فهل تنجح محاولات ضمه بالشتاء؟

يبدو أن محاولات نادي الهلال السعودي لشراء المدة المتبقية في عقد عبد الله الحمدان؛ مهاجم الشباب السعودي، قاربت على النجاح، خلال الأيام المتبقية من الميركاتو الشتوي الجاري.

الزعيم أعلن في أواخر يناير الماضي، الحصول على خدمات صاحب الـ21 عامًا، لمدة خمسة مواسم، في صفقة انتقال حر، على أن ينضم للفريق في نهاية الموسم الجاري.

اقرأ أيضًا | خاص | اللاعب يطلب مهلة أخرى ومنافس وحيد للهلال .. تطورات المفاوضات مع تيشيرا

ورفض الحمدان كافة محاولات خالد البلطان؛ رئيس الشباب، في تجديد عقده، رغم رفع المقابل المادي أكثر من مرة وتقديم مزايا أخرى.

وعلم "جول goal" من مصادره الخاصة أن إدارة الهلال توصلت لاتفاق مبدئي مع نظيرتها بالشباب على انضمام الحمدان للزعيم بعد مباراة الليث الأبيض أمام الرائد، في الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر إقامتها في السادس من فبراير الجاري.

وأوضحت مصادرنا أن إدارة البلطان طالبت نظيرتها الهلالية بأمرين لإتمام الصفقة في الشتاء ألا وهما الحصول على ثلاثة ملايين ريال، بجانب إعارة مد الله العليان لمدة ستة أشهر.

يذكر أن الحمدان شارك الموسم الجاري مع الليوث في 15 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين، وصنع ستة آخرين.