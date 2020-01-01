متحدث الشباب يوضح - هل يرحل عبد الله الحمدان للهلال مقابل خربين؟

لاعب الليث الأبيض في معسكر المنتخب الأوليمبي السعودي حاليًا

رد أحمد المسعود؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب السعودي، عما تردد خلال الساعات الماضية حول انتقال عبد الله الحمدان؛ نجم الليث الأبيض، إلى نادي الهلال خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

تقارير صحفية انتشرت خلال الساعات الماضية مشيرة إلى اجتماع مسؤولي الزعيم مع اللاعب الشباب في معسكر المنتخب السعودي الأوليمبي، والاتفاق معه على الانضمام للفريق مقابل انتقال السوري عمر خربين؛ لاعب الأزرق، إلى الشباب.

ونفى المسعود هذه التقارير، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف البعض لم يحترم مشاركة النجم الشاب عبد الله الحمدان الوطنية.. وذهب يختلق الشائعات حول نية الشباب التنازل عنه".

وأضاف: "رحيل اللاعب أمر مستبعد من قبل الإدارة الشبابية.. وطرح غير مستغرب من بعض من ابتلي بهم الوسط الإعلامي".

للأسف البعض لم يحترم مشاركة النجم الشاب عبدالله الحمدان الوطنية .. وذهب يختلق الشائعات حول نية #الشباب التنازل عنه ..

وهو أمر مستبعد من قبل الإدارة الشبابية .. وطرح غير مستغرب من بعض من ابتلي بهم الوسط الإعلامي..! — أحمد المسعود (@Ahmad_AlMasoud) January 14, 2020

يذكر أن الحمدان يستعد مع الأخضر الأوليمبي لمواجهة منتخب سوريا اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

رفاق لاعب الشباب يحتلون المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط متأخرين بفارق الأهداف عن نسور قاسيون أصحاب الصدارة، فيما تحل قطر ثالثًا بنقطتين واليابان أخيرًا دون أي نقاط.