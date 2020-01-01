مدالله العليان: الهلال تحدي كبير واعتذر للتعاونيين على أي تقصير

الهلال والتعاون حلا أزمة انتقال العليان وديًا

وجه مدالله العليان؛ الوافد الجديد لنادي الهلال السعودي، رسالة إلى ناديه السابق التعاون، متمنيًا إسعاد جمهور الزعيم في المرحلة المقبلة.

الزعيم كان قد أعلن في السابع من يناير الجاري التعاقد مع لاعب السكري في صفقة انتقال حر، على أن ينضم للفريق في الصيف المقبل، حيث دخل الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر في الشهر الجاري.

وبعد إعلان التعاون تقديم شكوى ضد الأزرق، لوجود بند في عقد العليان يعطي الأولوية للتجديد لسكري القصيم، اتفق الناديان على حل الأمر بطريقة ودية.

وجاء الإعلان الرسمي بالأمس، حيث ضم الهلال اللاعب بداية من يناير الجاري بشراء المتبقي في عقده مع ناديه، والاستغناء عن حسن كادش نهائيًا للتعاون.

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العليان كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا من القلب لكل رجالات التعاون، لإدارة النادي برئاسة الأستاذ محمد القاسم، الجماهير الغالية، جميع العاملين، زملائي اللاعبين، أتمنى أن أكون وفقت في خدمة هذا الكيان الكبير، كما يجب أن اعتذر عن أي تقصير، دعواتي للتعاون بداوم التوفيق والنجاح".

وأضاف: "الحمد لله، مرحلة جديدة وتحدي كبير مع الزعيم، أشكر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن نافل على ثقتهم، وأسأل الله التوفيق لي ولجميع زملائي يأن نقدم دائمًا ما يسعد جمهور الهلال".

الظهير الأيمن صاحب الـ25 عامًا شارك الموسم الجاري في 14 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر.