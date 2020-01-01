صفقة مجانية - الهلال يتفق مع لاعب التعاون

ظهير أيمن سكري القصيم في الهلال بالصيف المقبل

اقترب نادي الهلال السعودي من إبرام أولى صفقاته خلال الميركاتو الشتوي الحالي، والتي ستكون صفقة انتقال حر.

الزعيم حتى الآن لم تعاقد مع أي لاعب في يناير، وسط تقارير تؤكد أنه سيبحث عن مهاجم بحسب ما أوصى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مسؤولي الهلال اتفقوا مع مد الله العليان؛ ظهير أيمن التعاون، على ارتداء القميص الأزرق في نهاية الموسم الجاري، حيث دخل حاليًا الستة أشهر الحرة، التي تجيز له التوقيع لأي نادٍ حاليًا ثم ينضم له مجانًا في الصيف المقبل.

صاحب الـ25 عامًا من ناشئي سكري القصيم، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2014، ليشارك في إنجاز حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، والتأهل لدوري أبطال آسيا 2020 للمرة الثانية في تاريخ النادي.

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وشارك العليان، الذي يجيد اللعب في مركز الظهير ووسط الملعب كذلك، الموسم الجاري في 13 مباراة مع التعاون، سجل خلالها هدف وحيد.

يذكر أن السكري يحتل المركز السابع في جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 22 نقطة، حيث حقق الفوز في سبع مباريات، وتعادل في واحدة وخسر خمسة مباريات أخرى.

وقبل يومين، خسر التعاون لقب كأس السوبر السعودي بالهزيمة أمام النصر في ركلات الترجيح 5-4، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويستعد رفاق العليان لمواجهة الفتح في العاشر من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ14 من الدوري المحلي.