الهلال يتمم أولى صفقاته الشتوية من إنترناسيونال البرازيلي

وضع نادي الهلال السعودي بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، على أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي المقبل، بالاتفاق مع إيدينيلسون؛ لاعب وسط إنترناسيونال البرازيلي.

الزعيم كان متحفظًا في صفقاته الصيفية، فلم يتعاقد سوى مع الثنائي الأجنبي الكوري الجنوبي هيون سوو والكولومبي كويلار، بجانب شراء البيروفي أندريه كاريلو نهائيًا.

مجلس الهلال يبدأ إجراءات المحافظة على المعيوف

ووفقًا للصحفي البرازيلي ألكسندر إرنست فإن إيدينيلسون سوف يرحل عن النادي البرازيلي بنهاية العام الجاري، حيث اتفق مع مسؤولي الهلال، موضحًا أنه لا يعرف التفاصيل المالية للصفقة حتى الآن.

Direção irá negar, mas #Inter perderá Edenilson ao final do ano. Volante está acertado com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ainda não sei valores. Grupo colorado ainda pode perder Patrick para o Fenerbahçe, da Turquia. Nico Lopez está negociado com o Tigres-MEX. Boa noite a todos