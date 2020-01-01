مصائب لا تتوقف .. النصر مهدد بالحرمان من إبرام صفقات شتوية!

العالمي يعاني الأمرين خلال الموسم الحالي

تقف اشتراطات وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، عائقًا أمام نادي النصر خلال الفترة الحالية، قد يهدده بالحرمان من إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي، الذي يبدأ في يناير المقبل.

العالمي تحاوطه الأزمات من بداية الموسم الجاري، من الناحية المالية والفنية كذلك، إذ أنه تلقى حتى الآن ست هزائم من أصل ثماني مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت تواجه أزمة مالية كبيرة للحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، في ظل الاشتراطات المفروضة عليها لتسجيل لاعبين جدد بيناير.

وأوضحت الصحيفة أنه على مجلس السويكت أن يدفع 75 مليون ريال خلال الـ14 يومًا المقبلين، مقسمة على ثلاثة أشهر رواتب متأخرة للاعبين، مقدمات عقودهم، 10 ملايين ريال لنادي القادسية بشأن صفقة خالد الغنام، و8 ملايين ريال للتعاون المتبقية من قيمة صفقة عبد الفتاح آدم، بالإضافة إلى 6.5 مليون ريال للاعب الفريق السابق عبد الله آل سالم.

يذكر أن وزارة الرياضة بالمملكة لا تمنح الأندية رخصة إبرام تعاقدات جديدة في كل سوق انتقالات إلا بعد سداد كافة المبالغ المستحقة عليها سواء رواتب أو مقدمات عقود لاعبين وأجهزة فنية وطبية وإدارية أو غرامات أو مبالغ مستحقة لأندية أخرى.