الهريفي: أوزيل لاعب مزاجي ولن يفيد النصر

نجم العالمي ينتقد صفقة مسعود أوزيل

يرى فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، أن تعاقد ناديه مع الألماني مسعود أوزيل؛ لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، لن تكون صفقة موفقة، واصفًا إياه باللاعب المزاجي.

تقرير تركي أكد أن النادي العاصمي السعودي قدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الألماني في الميركاتو الصيفي الجاري، واضعًا خيار ضمه في الصيف المقبل خيارًا كصفقة مجانية في حال رفض مسؤولو الجانرز بيع الموسم المتبقي في عقده. (طالع التفاصيل)

وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتمنى ان هذا الخبر غير صحيح ..!!؟، اللاعب لن يفيد الفريق داخل الملعب . كفاية اسماء لا يأتي من وراهم الا الهدر المالي مثل جوليانو وموسى؟، نبي من يخدم داخل الملعب وليس خارجه".

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وأضاف: "لاعب يتحكم فيه مزاجه، ارقامه اخر سنتين رايحه فيها ..!!، وتقول ممكن العب واقف لو شوط".

اتمنى ان هذا الخبر غير صحيح ..!!؟

اللاعب لن يفيد الفريق داخل الملعب .

كفاية اسماء

لا يأتي من وراهم الا الهدر المالي

مثل جوليانو وموسى ؟



نبي من يخدم داخل الملعب وليس خارجه ! pic.twitter.com/ZJNOdqik9R — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) August 31, 2020

بينما أشاد نجم العالمي الأسبق، بصفقة الفريق الجديدة؛ أسامة الخلف؛ ظهير أيمن الحزم، والذي وقع أمس الإثنين، عقود ارتدائه قميص النصر لأربعة مواسم مقبلة.

وجاء في إشادته: "اسامه الخلف .. ماشاء الله تبارك الله .. ثقافه لاعب كبير في التحرك والتمرير والتغطية ، يعرف متى يتمركز ، سرعة ، كنترول ، الله يطرح فيه البركة".

وشارك الخلف الموسم الجاري في 25 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع آخر، لفت خلالها الأنظار كواحد من أفضل اللاعبين المحليين في مركزه.