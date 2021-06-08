صفقات النصر .. لعلها لا تكون استفزازية فقط!

الأمر ليس فنيًا فقط، بل هي حلقة كاملة من عدة جوانب مترابطة..

ما أشبه الليلة بالبارحة!، في مثل هذه الأيام بالميركاتو الصيفي الماضي 2020، كانت جماهير النصر السعودي وحدها تقريبًا هي من تقيم الاحتفالات بين الحين والآخر، بعد سوق انتقالات رائع خاضه الفريق، خطف به عبد الفتاح عسيري من الأهلي وضم سامي النجعي وعبد المجيد الصليهم مجانًا وغيرهم..

والآن وبهذه الأيام تحتفل جماهير العالمي بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي أندرسون تاليسكا والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، احتفالات صاخبة ليس فقط لحجم الصفقتين وقوة اللاعبين، إنما كون الأولى تم خطفها من الهلال والثانية من الاتحاد.

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اللافت للنظر أن المناوشات بين الجماهير بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، النصراويون يستفزون جماهير بقية الأندية وتحديدًا الهلال والاتحاد، وهذا طبيعي في عالم كرة القدم، لكن نأمل ألا تكون مجرد صفقات استفزازية فقط..

في صيف 2020 وبعد أن دعم مجلس إدارة العالمي السابق برئاسة صفوان السويكت فريقه بصورة مميزة، كان يتحدث الجميع عن أن النصر لن يقدر أحد على قهره بعد اليوم، ولن يقف أمامه أحد، وسيحصد كافة البطولات، وهي العبارات التي تتردد حاليًا بعد الصفقتين المميزتين، لكن في الأخير لم يحدث أي شيء من هذه التكهنات، وعانى الفريق الأمرين بالموسم المنقضي، على إثر الأزمات الإدارية والمالية التي مر بها النادي.

الإدارة الحالية برئاسة مسلي آل معمر وبدعم كبير من الأمير خالد بن فهد، عليها أن تتجنب الأخطاء الإدارية التي وقعت بها إدارة السويكت السابقة، والتي فقط لم تكلفه ضياع الموسم وضياع المجهود المميز الذي تم في صيف 2020، إنما كذلك أفقد الفريق خدمات نجومه كعبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط وبرادلى جونز وغيرهم ممن تراجع مستواهم، متأثرين بحالة التفكك وغياب الانضباط وغيرها من المشكلات الإدارية والمالية، فإذا تكررت الأخطاء، لن يجني الفريق ثمار صفقتين تاليسكا وأبو بكر، مهما كانت إمكانيات الثنائي، فالأمر ليس فنيًا فقط، وإنما هي حلقة تتصل بها الإداريات بالفنيات والجوانب المادية والانضباطية وغيرها.

وأحد أهم المهام التي تنتظر إدارة آل معمر هي جعل النصر فوق الجميع، مهما كان حجم اللاعب، فالآن هناك نجوم كُثر ولم يعد وحده عبد الرزاق حمد الله هو النجم الأول، وعلى المدير الفني مانو مينيزيس أن يجيد التعامل مع هذه الكوكبة من النجوم كي لا تكون مجرد صفقات استفزازية فقط في الأخير!

وأخيرًا، أما عن الجمهور فهمسًا في أذنهم، تذكروا جيدًا الضجة التي أحدثتموها بعد التعاقد مع النيجيري أحمد موسى عام 2018، ضخمتم اللاعب قبل أن تروا مردوده مع العالمي، وفي الأخير موسى أحد أفشل الصفقات في التاريخ النصر، لا نقول لا تحتفلوا، لكن دون مبالغات حتى يثبت كل لاعب أنه جدير بارتداء قميص العالمي، وليس هو هنا فقط لمجرد تاريخه قبل النصر.