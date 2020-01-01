السر وراء ابتعاد عبد الرزاق حمد الله عن مستواه

المغربي لم يسجل سوى هدف وحيد فقط حتى الآن

حيّر المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، الجميع بمستواه المتراجع الذي يقدمه الموسم الحالي، إذ أصبح عليه عديد علامات الاستفهام في كل مباراة.

المغربي لم يسجل سوى هدف وحيد، خلال خمس مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الوقت الذي أضاع به ثلاث ضربات جزاء من أصل أربع أتيحت له.

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ووفقًا لصحيفة "الوطن" السعودية فإن نادٍ خليجي يتواصل مع حمد الله خلال الفترة الحالية، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل، إذ قدم له عرضًا مغريًا.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الخليجي كان قد بدأ مفاوضاته مع مهاجم العالمي في الصيف الماضي، وتحديدًا خلال مشاركة الفريق بدوري أبطال آسيا، لكن وقتها رفضت الإدارة النصراوية التخلي عن خدماته، ليجدد النادي مفاوضاته خلال الفترة الحالية.

"الوطن" أشارت إلى أن النادي الخليجي رفع عرضه لحمد الله، مما جعله يفقد تركيزه بالملعب مع النصر، موضحة أنه يريد الرحيل عن الفريق، لكنه يريد أن يأتي إلغاء التعاقد من قبل الإدارة، كي يستفيد من الشرط الجزائي.

يذكر أن حمد الله كان قد انضم للنصر في عام 2018 قادمًا من الريان القطري، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2021-2022.

وكان المغربي هدافًا للدوري السعودي للمحترفين في الموسمين الماضيين، إذ سجل في الأول 34 هدفًا، وفي الثاني 29.