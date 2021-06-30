مهاجم النصر مسار جدل كبير

انتقد الإعلامي الرياضي محمد الدرع من يطالب إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، بتجديد عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن أن يحدث من إدارة متزنة.

المهاجم المغربي يدخل الفترة الحرة من عقده مع العالمي في يناير المقبل، ويحق له الرحيل مجانًا بنهاية الموسم.

بعض التقارير كانت قد أكدت أن نادي اتحاد جدة يرغب في ضم حمد الله بالميركاتو الصيفي الجاري، لكن في الوقت نفسه نفى مصدر مسؤول هذه التقارير. (طالع التفاصيل)

وكتب الدرع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإدارة النصراوية تسير بالطريق الصحيح وهذا الذي كنا ننادي به من منتصف الموسم حيث ظهربشكل جلي ان مشكلة النصر كانت بالأجانب وعلى رأسهم عبدالرزاق حمدالله الذي يروج خلال الفترةالاخيرةعن تخلي النصرعنه خصوصًابعداحضار بديل أفضل منه بمراحل والتخلي عن جميع الأجانب السابقين".

وأضاف: " من يتحدث عن تميز حمد الله لابد يقول كان او الموسم قبل الماضي او يكون جاهل او منتفع او بليد لان أرقامه ومشاكله لاتشجع اي إدارة متزنه ع الاستمرار معه وبالارقام فقط دخل التاريخ برقم قياسي بإضاعة ركلات الجزاء وترتيبه مع هدافي الدوري مخيف رغم ان7من اصل اهدافه ركلات جزاء تفضلوا".

من يتحدث عن تميز Hamedallah_9@ لابد يقول كان او الموسم قبل الماضي او يكون جاهل او منتفع او بليد لان أرقامه ومشاكله لاتشجع اي إدارة متزنه ع الاستمرار معه وبالارقام فقط دخل التاريخ برقم قياسي بإضاعة ركلات الجزاء وترتيبه مع هدافي الدوري مخيف رغم ان7من اصل اهدافه ركلات جزاء تفضلوا ☺️ pic.twitter.com/HbOcPSaLoX — محمد الدرع (@MohammadAlDarae) June 30, 2021

حمد الله احتل المركز الـ13 في ترتيب هدافي الدوري السعودي في الموسم الماضي، برصيد 11 هدفًا، منها سبعة أهداف من ضربات جزاء.

وأهدر المغربي أربع ركلات جزاء، منها 3 على التوالي، في بداية الموسم، خلال فترة تراجع مستواه بشكل غريب.