الصفقة الحائرة .. مشاريبوف قد لا يعود للنصر!

اللاعب الأوزبكي يتألق مع شباب الأهلي حاليًا

قد لا نرى الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف؛ لاعب النصر السعودي المعار إلى شباب الأهلي الإماراتي، بقميص العالمي في نهاية الموسم الجاري، في ظل التطورات التي تشهدها الأيام الحالية.

اللاعب انضم للعالمي في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن تمت إعارته إلى النادي الإماراتي حتى نهاية الموسم، في ظل منح النصر من غبرام صفقات جديدة.

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وكان الاتحاد السعودي قد منح العالمي من التعاقدات في ظل فشله في سداد ديونه والمرتبات المتأخرة، وبالتالي لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية، التي أصبح إلزامية على الأندية بالمملكة قبل كل سوق انتقالات.

ووفقًا لصحيفة "الرياض" فإن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر تلقت عدة عروض رسمية لشراء مشاريبوف بالصيف المقبل، من بينها عرض من شباب الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مجلس آل معمر يدرس تلك العروض، إذ لم يغلق الباب أمامها، وحتى الآن لم يتضح موقف الإدارة من مستقبل اللاعب.

الأوزبكي يقدم مستويات رائعة مع الفريق الإماراتي، إذ شارك في عشر مباريات بالدوري، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع أربعة آخرين.

يذكر أن مجلس آل معمر تولى مهام منصبه قبل أيام، بعد فوزه بمقعد الرئاسة بالتزكية في الانتخابات التي أجريت، بعد حل المجلس السابق برئاسة صفوان السويكت.