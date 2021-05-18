الأوزبكي قدم مستوى مميزًا مع الفريق الإماراتي، فهل يستمر به؟

يتمسك نادي شباب الأهلي الإماراتي بشراء عقد الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف نهائيًا من نادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما تألق اللاعب بصورة كبيرة في صفوفه.

النادي الإماراتي كان قد حصل على خدمات الأوزبكي على سبيل الإعارة من العالمي في يناير الماضي، وحتى نهاية الموسم الجاري، في ظل فشل الثاني في قيد لاعبين جدد بقائمته بميركاتو الشتاء كعقوبة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كم يبلغ عرض شباب الأهلي؟

النادي الإماراتي تقدم بعدة عروض من قبل في محاولة لإقناع مسؤولي النادي السعودي للاستغناء عن خدمات اللاعب، لكن جميعها باءت بالفشل.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن إدارة شباب الأهلي تقدمت بعرض جديد، رفعت قيمته إلى أربعة ملايين دولار، مشيرة إلى أنه سيتم تسديدها على دفعتين، بحسب ما يرى الجانب السعودي.

ولم توضح الصحيفة بعد موقف مسؤولي النصر، والذي من المتوقع أنهم سيتمسكون بعقد ماشاريبوف، في ظل حاجة الفريق الماسة لخدماته بعدما عانى الموسم الجاري.

لماذا لا يريد النصر الاستغناء عن الأوزبكي؟

العالمي قام بقيد ماشاريبوف في قائمته بدوري أبطال آسيا، بعدما تأهل لدور الـ16، بدلًا من الأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي"، الذي تعرض للإصابة، وسيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

وجود ماشاريبوف مهم للغاية بالعالمي في الموسم المقبل، إذ أنه سيكون جبهات قوية مع الصفقة الجديدة البرازيلي أندرسون تاليسكا، وفي حالة استمرار الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، فسيمتلك النصر خطًا هجوميًا قويًا.

لماذا رحل مشاريبوف في يناير؟

في الميركاتو الشتوي الماضي استحدث الاتحاد السعودي لكرة القدم نظام "شهادة الكفاءة المالية"، إذ يتوجب على الأندية الحصول عليها قبل كل سوق انتقالات، كي تتمكن من قيد لاعبين جدد.

النصر فشل بها بعدما لم ينجح في سداد كافة ديونه المتعلقة بكرة القدم، سواء رواتب جهاز فني أو لاعبين أو موظفين، أو مستحقات مالية للاعبين ومدربين سابقين.

ماذا قدم مشاريبوف مع شباب الأهلي؟

الجناح الأيسر الأوزبكي شارك في 19 مباراة مع الفريق الإماراتي، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع خمسة آخرين.

وقبل أيام، قاد فريقه للحصول على لقب كأس رئيس الدولة، بعدما تغلب على النصر، في مباراة شهدت عودة الجماهير لأول مرة بملاعب الإمارات منذ أزمة فيروس كورونا.

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