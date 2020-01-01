ذهبي النصر السابق يصدم الجماهير بطريقة تعاقد إدارة السويكت مع اللاعبين

ويزعم رحيل موسى بنهاية الموسم

فجر سعد بن ثابت آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول طريقة تعاقد مجلس الإدارة الحالي برئاسة صفوان السويكت، مع اللاعبين الجدد.

إدارة النصر الحالية دخلت في عديد من الأزمات مع عدد من مسؤولي النادي سواء السابقين أو الحاليين، مما تسبب في تسريب بعض الأخبار من داخل جدران النادي بين فترة وأخرى.

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وزعم العضو الذهبي السابق للنادي العاصمي أن مجلس الإدارة لا يدفع أجور اللاعبين، وغنما يعتمد على وزارة الرياضة، بجانب أنه يحرض اللاعبين على شراء المتبقي من عقودهم مع أنديتهم ومن ثم يضمه النصر بعد ذلك.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أصبح نادي النصر مع هالإدارة الضعيفة اللي يبي النصر اشتر عقدك من ناديك وتعال الله يحييك رواتبك من الوزارة".

وأضاف بن ثابت زاعمًا أن النيجيري أحمد موسى؛ محترف الفريق، سيرحل بنهاية الموسم الجاري، حيث واصل: "موسى ماشي 100 بالميه، يبون يستفيدون ماديًا وراح يجيبون لاعب أرخص بكثير وراح يباع عقد موسى بسعر أقل بكثير مما دفعله، عارفين هالاداره ما دفعو من جيوبهم ولا ريال، ما راح يهمهم".

اصبح نادي النصر مع هالإداره الضعيفه اللي يبي النصر اشتر عقدك من ناديك وتعال الله يحييك رواتبك من الوزاره 👌 — سعد آل مغني (@SAADmughni) April 7, 2020

يذكر أن موسى انضم للنصر في نهاية موسم 2017-2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، في واحدة من أغلى الصفقات بتاريخ الدوري السعودي إلا أنه لم يقدم المنتظر منه.

وخاض صاحب الـ27 عامًا 22 مباراة بالموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين فقط، وصنع خمسة آخرين.