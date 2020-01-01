جوليانو يتعنت ويتمسك بشرطه للرحيل عن النصر!

لاعب الوسط البرازيلي يريد الرحيل في الصيف الجاري

تمسك البرازيلي جوليانو دي باولو؛ لاعب النصر السعودي، بالرحيل عن العالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن بالطريقة التي يريدها دون أي حلول أخرى.

البرازيلي طلب الرحيل عن الفريق العاصمي، وهو ما وافقت عليه إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، مما دفعها للتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو مارتينيز؛ لاعب أتلانتا الأمريكي، خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا | لاعب هدية من السماء وينقص العالمي شيئًا وحيدًا .. ردود أفعال فوز النصر أمام سباهان

المزيد من الفرق

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن جوليانو اشترط الحصول على خمسة ملايين يورو قبل التوقيع على مخالصة مالية نهائية مع النادي، بجانب التنازل عن الموسم الأخير المتبقي من عقده.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب إما أن يحصل على ما يزيد من نصف راتبه السنوي أو أنه أبلغ الإدارة باستمراره مع الفريق إذا ما تحقق هذا الشرط.

من جانبها، كانت إدارة السويكت قد فتحت الباب أمام جوليانو للرحيل عن الفريق، لكن ببيعه إلى نادٍ آخر وليس بطريقة فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت من قبل أن صاحب الـ30 عامًا يريد فسخ التعاقد والانضمام إلى أي نادٍ آخر رغبةً منه في الاستفادة المادية وحده من ناديه الجديد دون العودة بأي عائد مادي للنصر.

يذكر أن لاعب الوسط البرازيلي كان قد انضم لصفوف العالمي في صيف عام 2018، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية الموسم المقبل 2020-2021.

وشارك البرازيلي مع النصر في 77 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 31 هدفًا، وصنع 18 آخرين.