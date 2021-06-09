العالمي ضم تاليسكا وفينسنت أبو بكر حتى الآن

أبدى الإعلامي محمد الدويش استغرابه من تعامل البعض ممن ينتمون لأندية أخرى مع صفقات نادي النصر السعودي، موضحًا أن نغمة الحديث عن التوازن المالي لا تخرج إلا وقت إبرام العالمي لصفقات.

العالمي كان قد أبرم أمس الثلاثاء، ثاني صفقاته الصيفية بالتعاقد مع الكاميرون فينسنت أبو بكر؛ مهاجم بشكتاش التركي، لمدة ثلاث سنوات، في صفقة انتقال حر، بدعم من الأمير خالد بن فهد.

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وكان النصر قد ضم قبل المهاجم الكاميروني، لاعب الوسط البرازيلي أندرسون تاليسكا قادمًا من جوانجزو الصيني، بدعم من الأمير نفسه.

الصفقتان أحدثتا جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي السعودي، ليس للقيمة الفنية للثنائي فقط، إنما كون العالمي خطف أبو بكر من الاتحاد، وتاليسكا من بين أنياب الهلال، مما أغضب جمهور الناديين على مجالس إداراتهم.

وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يركزون على تعاقدات النصر وكأنّ من يمثل فرقهم من أنديتهم من سنوات، وهم يتعاقدون ويكدّسون وبالملايين يتجاكرون حتى إذا دخل النصر معهم قامت قيامتهم وعلا صياحهم وطالبوا بالتوازن المالي وعدم التكديس، كدّسهم النصر وأفقهدهم توازنهم !".

يركزون على تعاقدات النصر وكأنّ من يمثل فرقهم من أنديتهم

من سنوات وهم يتعاقدون ويكدّسون وبالملايين يتجاكرون حتى إذا دخل النصر معهم قامت قيامتهم وعلا صياحهم وطالبوا بالتوازن المالي وعدم التكديس

كدّسهم #النصر وأفقدهم توازنهم ! — محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 9, 2021

يذكر أن النصر كان قد حُرم في يناير الماضي من إبرام صفقات جديدة، لعدم نجاحه في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، لعدم تسديده كافة ديونه المتعلقة بكرة القدم سواء لأندية أو لاعبين أو مدربين سابقين أو مرتبات لاعبين حاليين وموظفين وغيرها.

هذا القرار كلف العالمي إعارة صفقته الجديدة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف إلى شباب الأهلي الإماراتي لمدة ستة أشهر، انتهت بنهاية الموسم المنقضي.

ومن المقرر أن يعرف النصر مصيره من صفقات الصيف المقبل غدًا الخميس، إ ذ سيتم الإعلان عن الحاصلين عن شهادة الكفاءة المالية.