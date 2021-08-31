لاعب الوسط البرازيلي تمت إعارته لموسم وحيد للعالمي

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، رسميًا نجاحه في إتمام صفقة البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

اللاعب انضم للعالمي لمدة موسم وحيد قادمًا من الوحدة، على سبيل الإعارة، إذ يريد فرسان مكة استعادة خدماته من جديد حال النجاح في الصعود لدوري المحترفين في الموسم المقبل، بعدما هبط الفريق للدرجة الأولى.

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بخلاف أنسيلمو، تعاقد العالمي في الصيف مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، الكاميروني فينسنت أبو بكر، الأرجنتيني فونيس موري، والسعوديين محمد القاسم ومحمد آل فتيل.

وكانت نادي اتحاد جدة قد نافس العالمي للحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي إلا أنه انسحب من المفاوضات قبل يومين.

أحمد عصام كعكي؛ نائب رئيس النادي الجداوي، كان قد أوضح أن انسحاب ناديه من المفاوضات جاء للمزايدات من قبل ناديه في الأمور المالية.

أنسيلمو يلعب للوحدة منذ صيف عام 2018، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى نهاية موسم 2023-24.

وشارك اللاعب خلال هذه السنوات في 78 مباراة بمختلف البطولات مع فرسان مكة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع ستة آخرين.

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