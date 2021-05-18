النصر خطف تاليسكا من أنياب الهلال

لن تعود صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا بالفائدة على نادي النصر السعودي فقط، إنما استفاد منها البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع الفريق، بذكاء كبير.

العالمي أعلن أمس الإثنين، التعاقد مع البرازيلي لاعب وسط جوانجزو الصيني لمدة ثلاث سنوات، بدعم من العضو الذهبي خالد بن فهد، ليخطف صفقة قوية من الغريم التقليدي نادي النصر.

كيف استفاد مايكون؟

الإعلامي الرياضي سيف الرخيص أوضح أن مايكون اشترط أن يحصل على كافة مستحقاته المالية المتأخرة، كي يتمم وكيله صفقة تاليسكا.

وكتب الرخيص، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إدارة النصر اتفقت مع وكيل اعمال اللاعب تاليسكا وهو أيضًا وكيل اعمال المدافع مايكون على دفع دفع مقدم عقد اللاعب وأيضًا جميع مستحقات المدافع مايكون .. وكيل أعمال شاطر".

إدارة #النصر اتفقت مع وكيل اعمال اللاعب تاليسكا وهو أيضًا وكيل اعمال المدافع مايكون على دفع مقدم عقد اللاعب وأيضًا جميع مستحقات المدافع مايكون ..

- وكيل أعمال " شاطر ". — سيف الرخيص (@SAiF_ALRAKES) May 17, 2021

ما هي مشكلة مايكون؟

المدافع البرازيلي غادر الرياض في أواخر يناير من بداية العام الجاري، متجهًا إلى بلاده، ومقرر فسخ عقده من طرف واحد مستغلًا لوائح الاتحاد الدولي "فيفا"، التي تسمح له بذلك حال تأخر تقاضيه لرواتبه.

ضغط مايكون على إدارة العالمي في ذلك التوقيت، في ظل حاجتهم الماسة لخدمات كل لاعب، كون النادي مُنع من إبرام صفقات في الشتاء، لفشله في الحصول على الكفاءة المالية، لذلك تم ترضيته وإقناعه بالعدول عن قراره، وبالفعل عاد للنصر بعدها.

مايكون يضرب الهلال:

بهذه الطريقة نجح وكيل كلا اللاعبين في حل أزمة المدافع، وحسم وجهة لاعب الوسط، الذي كانت كافة المؤشرات في الأيام الماضية تؤكد أنه سيرتدي قميص الزعيم في الموسم المقبل، لكن تدخل العالمي قبل يومين فقط متمثلًا في خالد بن فهد في المفاوضات، أنهى كل شيء للأصفر.

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