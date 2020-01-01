فواز الصقور يرد على أنباء اقترابه من الانضمام للنصر

لاعب الوحدة يلوم قلة التركيز بعد الهزيمة أمام الأهلي

أوضح فواز الصقور؛ لاعب الوحدة السعودي، حقيقة اقتراب انضمامه للنصر، مرجعًا سبب هزيمة فريقه أمام الأهلي إلى قلة التركيز.

الراقي حقق الفوز أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

هدف فرسان مكة الوحيد سجله عبد الله الزوري، لكن تقدم للفريق الجداوي عمر السومة "ضربة جزاء" وماركو مارين.

وقال الصقور، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية":"مبروك للأهلي وحظ موفق لنا، دخلنا المباراة ونحن نفكر بالفوز، لكن الحمد لله هذا حال الكرة، يوم لك ويوم عليك".

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وأضاف: "لا توجد لدينا أسباب للهزيمة، ربما كان هناك قلة تركيز من بعض اللاعبين، فجاء الهدف الثاني الذي أطاح بنا".

بسؤاله عن أنباء رحيله عن فرسان مكة، علق: "ليس عندي أي تعليق، لا يزال عقدي مستمر مع الوحدة لمدة عام ونصف".

بعض التقارير كانت قد أكدت اقتراب الصقور من الانضمام إلى النصر خلال الميركاتو الشتوي الجاري، موضحة أنه سيوقع العقود خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أنه من المقرر أن يلاقي الأهلي في نصف النهائي، النصر، حيث تقام المباراة في جدة في 15 من مارس المقبل.