الهلال على وشك الإعلان عن صفقة ماتيوس بيريرا

علق الإعلامي الرياضي سطام الثقيل، على من يعترض على ضخامة عرض البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ جناح وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، الذي قدمه له نادي الهلال السعودي، مقارنًا إياه بعقد البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي الجديد.

العالمي كان قد أعلن تعاقده مع تاليسكا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من جوانجزو الصيني، بدعم من الأمير خالد بن فهد.

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أما بيريرا فلا يزال الزعيم يحاول الحصول على خدماته، في مفاوضات طالت، إثر المبالغات المالية من قبل ناديه الإنجليزي.

عديد التقارير حاليًا تؤكد أن صفقة جناح وست بروم تمت بالفعل، واتفق الطرفان على كافة بنود التعاقد، على أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكتب الثقيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اللي يقول أن عقد وراتب بيريرا ضخم وكبير تعالوا نقارنه بعقد تاليسكا رغم فارق الامكانيات بين اللاعبين..

"راتب: بيريرا = 4.8 مليون يورو، تاليسكا = 5.7 مليون يورو، عقد: بيريرا قيمة عقده شراء من ناديه 17 مليون يورو، تاليسكا رغم انه حر استلم من النصر 17.1 مليون يورو".

اللي يقول أن عقد وراتب بيريرا ضخم وكبير تعالوا نقارنه بعقد تاليسكا رغم فارق الامكانيات بين اللاعبين



راتب

بيريرا = 4.8 مليون يورو

تاليسكا = 5.7 مليون يورو



العقد

بيريرا قيمة عقده شراء من ناديه 17 مليون يورو



تاليسكا رغم انه حر استلم من النصر 17.1 مليون يورو pic.twitter.com/QoZHZnKwk4 — سطام الثقيل (@sattamalthqil) August 5, 2021

حال إتمام صفقة بيريرا فإنه سيكون ثاني الوافدين إلى الهلال خلال الصيف الجاري، بعد التعاقد مع موسى ماريجا، القادم من نادي بورتو البرتغالي.

أما العالمي فتعاقد مع ثلاثة لاعبين هم: فينسنت أبو بكر وتاليسكا وموري، بجانب إعادة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف من الإعارة من نادي شباب الأهلي الإماراتي.