صراع سعودي - إيطالي على ضم ديفيد سيلفا

نجم مانشستر سيتي سيرحل بنهاية الموسم، والدوري السعودي أحد الخيارات المطروحة

قد يكون الدوري السعودي على موعد مع ضم نجم جديد من الدوري الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما سبق وأن ضم عدد من اللاعبين من إنجلترا من قبل، كالنيجيري أحمد موسى؛ محترف النصر، من ليستر سيتي.

الإسباني ديفيد سيلفا؛ نجم مانشستر سيتي، ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، واستقر على الرحيل في الصيف بعد عشرة أعوام قضاها في صفوفه.

ووفقًا لموقع "One Football" الإنجليزي فإن قطبي العاصمة السعودية "الرياض"؛ ناديي الهلال والنصر، دخلا في الصراع على النجم الإسباني، رفقة عدة أندية إيطالية ويابانية وصينية.

المزيد من الفرق

""أبوي جابها من السوق ونادي الكاتشب" - أغرب التصريحات في الدوري السعودي

لاعب الوسط الإسباني صاحب الـ34 عامًا كان قد انضم إلى السيتي في صيف عام 2010 قادمًا من فالنسيا الإسباني، في تجربته الأولى والوحيدة خارج بلاده.

وخلال الموسم الجاري، خاض سيلفا 28 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

وبشكل عام، لعب الإسباني بقميص السماوي 424 مباراة، هز الشباك خلالها بـ74 هدفًا، وصنع 137 آخرين لزملائه.

أما على مستوى البطولات، فحصد النجم الإسباني 13 بطولة متنوعة، بين دوري إنجليزي 4 مرات، ولقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبي سوبر محلي.