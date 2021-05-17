"إلى النصر .. يكفي أن الهلال يهزمك بالملعب لا بالصفقات"

صفقة تاليسكا سببت جدلًا بالوسط الرياضي السعودي

رد الإعلامي عبد الرحمن الجماز على سخرية جمهور نادي النصر السعودي من فشل مفاوضات الهلال مع البرازيلي تاليسكا؛ الصفقة التي خطفها العالمي.

العالمي أعلن قبل قليل تعاقده مع البرازيلي لاعب وسط جوانجزو الصيني لمدة ثلاث سنوات، في أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي لموسم 2021-2022.

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الصفقة أحدثت مفاجأة بالوسط الرياضي في المملكة كون وجهة اللاعب كانت تسير نحو الزعيم على مدار شهر مضى من المفاوضات بينهما، لكن دخول العالمي قبل أيام قليلة، حول وجهة البرازيلي.

وكتب الجماز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يكفي أن الزعيم يهزمهم في الملعب .. الدوري أهم من الصفقات ( الشو الإعلامي ) التي لاتجلب الإ الديون والمركز الثامن !!".

يكفي أن الزعيم يهزمهم في الملعب ..

الدوري أهم من صفقات ( الشو الإعلامي ) التي لاتجلب الإ الديون والمركز الثامن !! — ﮼عبدالرحمن،الجماز (@Aljamaz8910) May 17, 2021

ويلمح الجماز في تغريدته إلى فشل النصر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من الاتحاد السعودي لكرة القدم في يناير الماضي، مما حرمه من الصفقات الشتوية.

ولم يحصل العالمي على شهادة الكفاءة المالية نظرًا لعدم قدرته على تسديد كافة ديونه المتعلقة بكرة القدم سواء لأندية أو لاعبين سابقين أو رواتب لاعبين أو موظفين.

ويحتل النصر حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما يأتي الزعيم في الصدارة برصيد 52 نقطة.