عضو شرف النصر يكشف مخطط الحلافي لانتقال أمرابط للهلال في يناير

الإدارة أصدر بيانًا لتكذيب آل مغني، لكنه متمسك بموقفه في كشف عدة أسرار من داخل قلعة العالمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف سعد بن ثابت آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، عن نية عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف على الكرة بالنادي، الاستغناء عن المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

عدة مؤشرات أكدت من قبل رغبة الحلافي رحيل المغربي عن العالمي، جاء على رأسها تأكيدات منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالأهلي، تلقيه اتصالًا من الأول لعرض خدمات أمرابط على الراقي مقابل التعاقد مع سلمان المؤشر. (طالع التفاصيل)

وكتب عضو شرف النادي العاصمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى كبار النصر، الحلافي ناوي يشيل أمرابط في الشتوية أقسم بالله، والهلاليون سيأخذونه بطريقة الكوبري، لا تقولون ما قلته".

الى كبار النصر الحلافي ناوي يشيل مرابط في الشتويه قسم بالله والهلالين بياخذونه بطريقه الكوبري لا تقولون ما قلته pic.twitter.com/b9u2cFhLQs — سعد بن ثابت آل مغني (@SAADmughni) September 18, 2019

اللاعب المغربي كان قد انضم إلى صفوف العالمي في صيف عام 2018 قادمًا من واتفورد الإنجليزي، وشارك معه في 33 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع 11 آخرين.

يذكر أن مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، أصدر أمس الثلاثاء، بيانًا رسميًا يتهم به آل مغني بنشر الأكاذيب، معلنًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. (طالع التفاصيل)