بعد مفاوضات النصر مع جوميس .. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن الهلال

وزير الرياضة السابق يرد على أحد الجماهير

علق تركي آل الشيخ؛ وزير الرياضة السعودي السابق ووزير الترفيه الحالي ومالك نادي ألميريا الإسباني، على أنباء دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع الأرجنتيني أليخاندرو جوميس؛ مهاجم أتالانتا الإيطالي، كاشفًا مفاجأة عن الهلال السعودي.

صحيفة "الجزيرة" السعودية أكدت أن العالمي يحاول ضم المهاجم الأرجنتيني، في ظل رغبته في ضم مهاجم قوي لقائمته بدوري أبطال آسيا رفقة المغربي عبد الرزاق حمد الله ومختار علي.

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أحد الجماهير أكد أن العالمي لا يقدر على ثمنه، كون وزير الرياضة السابق لم يقدر، إذ كتب: "تركي ال الشيخ ما قدر عليه تعتقد ان السويكت بيقدر!! واحس ما فاوضه النصر بس كلام فاضي".

وجاء رد آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان خالص ب 8 مليون ! وجابو جفنكو ... مافي شي مايخلص".

كان خالص ب ٨ مليون ! وجابو جفنكو ... مافي شي مايخلص — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 3, 2020

الزعيم كان قد تعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي جيوفينكو في يناير 2019 قادمًا من تورينو الأمريكي مقابل 10 ملايين يورو.

أما المهاجم الأرجنتيني – صاحب الـ32 عامًا – مرتبط بعقد مع النادي الإيطالي يمتد حتى نهاية موسم 2021-2022.

وشارك جوميس الموسم المنقضي في 46 مباراة مع أتالانتا في مختلف البطولات، وسجل ثمانية أهداف، وصنع 18 آخرين.