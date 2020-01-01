عقوبة جديدة من فض المنازعات على النصر

الغرفة كانت قد أوقعت عقوبة على العالمي من قبل في القضية نفسها

قررت لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض عقوبة على نادي النصر، لصالح نادي الفيحاء.

الأزمة بين الناديين بدأت بانتقال اللاعب عبد الله آل سالم بالإعارة من الفيحاء إلى النصر صيف 2018 مع وجود بند في عقده يُتيح للنادي ضمه نهائيًا في صيف 2019، وقد فعلت إدارة العالمي برئاسة سعود آل سويلم ذلك البند لكن الإدارة الجديدة برئاسة صفوان السويكت تراجعت عن ذلك ولم تعترف بتفعيل العقد.

عضو شرف النصر غاضبًا: ماذا لو رحل جوميس يا اتحاد الكرة؟

المزيد من الفرق

وقد رفضت إدارة الفيحاء ذلك القرار الجديد من النصر وطالبت بقيمة الانتقال كاملة رافضة استعادة اللاعب، وهو ما أدى لتجميد آل سالم وابتعاده عن كرة القدم طوال النصف الأول من الموسم الجاري، قبل أن ينضم للاتفاق في يناير الماضي.

الإعلامي أحمد العجلان أكد أن لجنة المنازعات استجابت لشكوى الفيحاء، وقررت تغريم النصر 3 ملايين ريال.

وكتب العجلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صدر قرار غرفة فض المنازعات بالحكم ضد نادي النصر بسداد مبلغ انتقال اللاعب عبدالله ال سالم والبالغ 3 ملايين لنادي الفيحاء، بالإضافة إلى تحمل رسوم التقاضي".

وأضاف: "يحسب لإدارة الفيحاء بقيادة الأستاذ عبدالله أبانمي التمسك بموقفهم تجاه قضية عبدالله آل سالم والحفاظ على حقوق النادي".

صدر قرار غرفة فض المنازعات بالحكم ضد نادي #النصر بسداد مبلغ انتقال اللاعب عبدالله ال سالم والبالغ 3 ملايين لنادي #الفيحاء ، بالإضافة إلى تحمل رسوم التقاضي. pic.twitter.com/Bu2M8y0m80 — أحمد العجلان (@ahmad2man) July 26, 2020

يذكر أن اللاعب كذلك كان قد حصل على حكم لصالحه من قبل، من غرفة فض المنازعات، بتغريم النصر 1.4 مليون ريال لصالح آل سالم، لكن اللاعب طالب بالحصول على قيمة عقده بالكامل والمقدرة بـ6.6 مليون ريال.

وبالفعل حصل لاعب الاتفاق الحالي بعد ذلك على حكم من مركز التحكيم الرياضي السعودي، بالحصول على 8 ملايين و369 ألف و260 ريال سعودي من العالمي.