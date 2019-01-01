الشملان: لهذا رحلت عن الشباب ولم أحصل على مكافأة الدوري من النصر

اللاعب تم قطع إعارته من الأبيض بعد شهرين من رحيله عن النصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح راكان الشملان؛ لاعب الوحدة السعودي، أسباب رحيله عن فريقه السابق الشباب، مؤكدًا أن حديث المدرب معه هو ما اضطره للرحيل.

اللاعب كان قد تمت إعارته في يونيو الماضي من النصر إلى الشباب، لكن في اليوم الأخير للانتقالات، أعلن قطع إعارته، لينتقل للوحدة على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقال الشملان، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "في البداية خرج للإعارة بالشباب بعد حصولي على عدة عروض، وفضلت الأبيض لأنه فريق كبير وفخر لي أن ارتدي قميصه، ومعسكر الإعداد سار بشكل جيد، لكن مع بداية الدوري تم استبعادي في جولتين، بعدها اضطررت للحديث مع المدرب".

وأضاف: "تحدثت مع المدرب أنني قدِمت كي ألعب ولم أُعار للاستبعاد، حتى أنني رحلت عن النصر، لأنني لم أشارك، ففضلت الإعارة للحصول على فرصة ثم العودة من جديد، كلامي كان عاديًا وقلت له أنني لن استطيع استكمال الإعارة بعدما قال لي أن حظوظي قليلة، لكن إدارة النادي اشترطت الحصول على مقدم العقد قبل رحيلي، وقمت بإرجاعه لهم وسارت الأمور بطريقة سهلة حتى انتقلت للوحدة".

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وتابع: "سأقدم مع الوحدة كل ما عندي حتى يعرفني الجميع، بعد معسكر المنتخب سأخوض التدريبات مع الوحدة".

بسؤاله عن حقيقة عدم حصوله على مكافأة التتويج بالدوري الموسم الماضي من النصر، أوضح: "حقي لا يُهدر في النصر، بعض اللاعبين المعارين والراحلين تواصلوا معي وكلنا لم نحصل على مكافأة الدوري، وإن شاء الله سيدفعها النادي لنا خلال الفترة المقبلة، تم تسديد المكافآت للباقيين، ونحن سنحصل عليها تباعًا".

واستطرد: "لا أحمل هم حقي بالنصر، الدوري كان طويل ومهم واستثنائي، ومكافأته لها طعم خاص بعد كل التعب الذي عشناه، لأنه من أصعب الدوريات في تاريخ السعودية".

واختتم: "النصر قادر على حصد لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، فعلها من قبل عام 2014 و2015، النصر فريق كبير وقادر على تحقيقه للمرة الثانية بقوة لاعبيه بإذن الله".

يذكر أن النصر حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي بعد صراع استمر حتى الجولة الأخيرة مع الهلال، قبل أن يتفوق العالمي بنقطة واحدة.