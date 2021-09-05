نجم النصر الأسبق يحذر من الفتنة بين العالمي والاتحاد

سوق الانتقالات الصيفية 2022 تسبب في توتر العلاقات بين جمهور الناديين

أبدى هاشم سرور؛ نجم النصر السعودي الأسبق، استغرابه من حالة الفتنة بين جمهور ناديي النصر والاتحاد خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنها دخيلة على جمهور الناديين.

سوق الانتقالات الصيفية المنقضي سبب حالة من التوتر بين الناديين، إذ نجح العالمي في التعاقد مع الكاميروني فينسنت أبو بكر والبرازيلي أنسيلمو دي مورايس، وكلاهما كان يتفاوض معهما العميد.

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هذا النجاح استغله بعض من جمهور العالمي للسخرية من النادي الجداوي، والتمجيد في إدارة ناديه برئاسة مسلي آل معمر، مما أغضب جمهور النمور.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مايحدث بين جماهير النصر وجماهير الاتحاد شيئ غريب ودخيل على المدرج، وشيئ لايرضى كل رياضي محب لكل لقدم، النصر والاتحاد ناديين شقيقين والتنافس بينهم في الملعب فقط ولايجب أن يكون اكثر !!".

وأضاف: "رسالتي لكل مشجع ومحب ان يجعل التنافس في اللعب والملعب فقط".

مايحدث ✋

بين جماهير النصر وجماهير الاتحاد شيئ غريب ودخيل على المدرج

وشيئ لايرضى كل رياضي محب لكرة القدم

النصر والاتحاد ناديين شقيقين

والتنافس بينهم في الملعب فقط

ولايجب ان يكون اكثر !!

رسالتي لكل مشجع ومحب ان يجعل التنافس في اللعب والملعب

✋ فقط ✋ — هاشم سرور (@Hashem_S6) September 4, 2021

يذكر أن الميركاتو الصيفي أغلق أبوابه في 31 من أغسطس الماضي، بعدما كان قد انطلق في 27 من يوليو الماضي.

وتعاقد النصر خلال الصيف مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، الأرجنتيني فونس موري، بجانب أنسيلمو وأبو بكر، محمد القاسم ومحمد آل فتيل.

أما العميد فضم البرازيلي إيجور كورونادو، والفرنسي يوسف نياكاتي، بجانب عبد الله الحافظ.

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