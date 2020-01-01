فيديو | مفاجأة .. أمرابط يكشف عن محاولات مدرب الاتحاد لخطفه من النصر

هل نرى نجم النصر مرتديًا قميص العميد؟

فجر المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح النصر السعودي، مفاجأة بشأن مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي معه لضمه، معربًا عن تقديرًا للعميد وجمهوره.

المغربي كان قد ارتدى قميص العالمي في الميركاتو الصيفي لعام 2018، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، ومن المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل 2020-2021.

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وقال أمرابط، خلال فيديو "لايف"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام": "في شهر ديسمبر الماضي، المدير الفني للاتحاد آنذاك الهولندي تين كات سألني لماذا لا تنضم لنا؟ نحن نحتاجك، لكنني توجهت له بالشكر وأخبرته بأنني سعيد في النصر".

وأضاف: "الاتحاد فريق جيد، ولديه جمهور مميز، لكنني سعيدًا في العالمي، بجانب أنهم يقدرونني بصورة رائعة".

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🎙 — (امرابط) :

" سألني نفس سؤالك مدرب الاتحاد السابق تين كات وقلت له أنا لا أستطيع فأنا سعيد ومرتاح في #النصر" .



pic.twitter.com/6h7CkhmlsF — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) April 13, 2020

يذكر أن صاحب الـ33 عامًا شارك الموسم الجاري مع الفريق العاصمي في 28 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع تسعة آخرين.

وتوقف الدوري السعودي خلال الفترة الحالية وحتى إشعار آخر على إثر تفشي جائحة كورونا في مختلف أنحاء البلاد، وظهور آلاف الحالات المصابة ومئات الوفيات.