صراع ثنائي على عوض خميس والنصر يحاول إقناعه بالبقاء

لاعب وسط العالمي يفاضل بين ثلاثة عروض

دخل عوض خميس؛ لاعب وسط النصر السعودي، الفترة الحرة في يناير الماضي، ويفاضل حاليًا بين أكثر من عرض لحسم مصيره في الصيف المقبل.

لاعب وسط العالمي خاض الموسم الجاري 20 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن ناديي الاتحاد والشباب يسعيان للحصول على خدمات عوض، إذ قدم له العميد عرضًا بقمية وصلت إلى ثلاثة ملايين ريال في الموسم الواحد ولمدة ثلاثة مواسم، أما الليث الأبيض فعرضه لمدة موسمين مقابل مليونين و700 ألف ريال.

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وأوضحت الصحيفة أن النصر هو الآخر يريد الإبقاء عليهن وبالفعل قدم له عرضًا، لكن أقل من عرض اتحاد جدة بحوالي 500 ألف ريال وبفارق موسم، إذ عرض عليه التجديد لموسمين مقابل مليونين و500 ألف ريال.

"الاقتصادية" أكدت أن الأولوية لدى اللاعب لناديه، لكن هذا إذا قدم له عرضًا يوازي العروض المقدمة له وإلا سينتقل للنادي صاحب العرض الأفضل في ظل رغبته في تأمين مستقبله.

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا انضم للنادي العاصمي في موسم 2012-2013 قادمًا من نادي نجران، وخلال سبع سنوات حقق ثلاث بطولات دوري وسوبر سعودي وكأس ولي العهد.