لاعب الراقي رحل مجانًا إلى العالمي

لا يرى سعد آل مغني؛ عضو الشرف السابق بنادي النصر السعودي، داعٍ للتعاقد مع محمد آل فتيل؛ لاعب الأهلي السابق وصفقة العالمي الجديدة، لكنه برر موقف الإدارة أمام الجماهير.

العالمي أعلن التعاقد مع لاعب الراقي بعدما انتهى عقده مع النادي الجداوي، لينضم لصفوف النادي العاصمي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

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وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصلتني عدة اسأله عن اللاعب آل فتيل، جننتوني، قلتلكم مستواه عادي جدًا، ولن يلعب طوال الموسم ولا حتى بنشاهده في الاحتياط".

وأضاف: "لا ألوم الاداره، مادو و لاجامي عندهم إيقاف في آسيا، الاداره جابوه احتياط مباراة واحده فقط، تحسبًا لاي أمر قد يحدث، فهمتوا".

وصلتني

عدة اسأله عن اللاعب ال فتيل

جننتوني

قلتلكم مستواه عادي جدًا

ولن يلعب طوال الموسم

ولا حتى بنشاهده في الاحتياط

لكن لا ألوم الاداره

مادو و لاجامي عندهم إيقاف في آسيا

الاداره جابوه احتياط مباراه واحده فقط

تحسبًا لاي أمر قد يحدث

فهمتوا — سعد آل مغني (@saadalmughni) August 4, 2021

المدافع صاحب الـ29 عامًا بدأ مسيرته الكروية في صفوف الفئات السنية بالأهلي، ومنذ ذلك الحين لم يرتدِ قميص أي نادٍ آخر إلا أن مفاوضات تجديد عقده هذه المرة لم تفلح.

وحاول الراقي كثيرًا الحفاظ على وجود آل فتيل بالفريق إلا أن الطرفين لم يتفقا حول المقابل المادي للتجديد، ليفضل المدافع في النهاية الرحيل.

وشارك آل فتيل في 153 مباراة بقميص الراقي في مختلف البطولات، سجل خلالها ثمانية أهداف، وصنع أربعة آخرين.