ذهبي النصر السابق يرشح لاعب آخر للعالمي

انتقد سعد آل مغني؛ العضو الذهبي بنادي النصر السعودي، مفاوضات العالمي مع محمد آل فتيل؛ مدافع الأهلي السعودي، محددًا احتياجات العالمي للموسم المقبل.

مصادر "جول" كانت قد أكدت أن العالمي قدم عرضًا للاعب الراقي يتخطى ما قدمه له ناديه بمليون ريال، في ظل اقتناع البرازيلي مانو مينيزيس؛ المدير الفني للنصر، بقدراته. (طالع التفاصيل)

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اذا لم يتم التعاقد مع مدافع اجنبي وحارس اجنبي ومحور اجنبي، فهذا المدرب لا يعلم ماذا يحتاج الفريق".

وأضاف: "سبق وذكرت لاجامي لن يلعب اساسي في النصر وذكرت مستواه عادي وذكرت وقتها لو يجيبون توفيق بوحميد افضل، ال فتيل اذا فعلا المدرب يبيه فهذا المدرب لا يجيد الاختيارات".

اذا لم يتم التعاقد مع مدافع اجنبي

وحارس اجنبي ومحور اجنبي

فهذا المدرب لا يعلم ماذا يحتاج الفريق

رقم ٢-

سبق وذكرت لاجامي لن يلعب اساسي في النصر وذكرت مستواه عادي وذكرت وقتها

لو يجيبون توفيق بوحيمد افضل

ال فتيل اذا فعلا المدرب يبيه فهذا المدرب

لا يجيد الاختيارات — سعد آل مغني (@saadalmughni) June 10, 2021

بوحيمد؛ ظهير أيسر الفتح، ينتهي عقده مع ناديه بنهاية يونيو الجاري، وشارك في 29 مباراة في الموسم المنقضي، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع اثنين آخرين.

أما آل فتيل والذي ينتهي عقده أيضًا بنهاية الشهر الجاري، فشارك مع الأهلي في 25 مباراة، وسجل هدف وحيد.

بينما خاض لاجامي 16 مباراة في مختلف البطولات، وسجل هدف وحيد، إذ أنه ليس من العناصر الأساسية في العالمي.