النصر يغري سلمان المؤشر للرحيل عن الأهلي

اللاعب يدخل الفترة الحرة بعد أيام

بدأ سلمان المؤشر؛ جناح أيسر الأهلي السعودي، في تشكيل صداع في رأس مجلس الإدارة برئاسة أحمد الصائغ، بعد تصارع عدد من الأندية للتعاقد معه.

اللاعب ينتهي عقده مع الراقي في نهاية الموسم الجاري، لكنه يدخل الفترة الحرة بعد أيام قليلة، ويحق لأي نادٍ الحصول على توقيعه على أن يضمه في الصيف في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن النصر دخل ضمن الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات المؤشر، بجانب نادي الوحدة الذي يترقب مصير الجناح اليسر أيضًا.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب ينتظر تسلم مستحقاته المالية من عقده الحالي مع النادي الجداوي، والتي تتجاوز خمسة ملايين ريال، قبل أن يتحدث في ملف التجديد.

"عكاظ" أشارت كذلك إلى أن سلمان المؤشر وضع الأهلي أولوية عنده حال تسلمه مستحقاته وتقديم العرض المالي المناسب، في الوقت نفسه فإن عرض العالمي يلبي احتياجاته المالية في محاولة لإغرائه بالموافقة على ارتداء قميص النصر.

يذكر أن المؤشر يلعب للأهلي منذ صيف عام 2014، حيث انضم له قادمًا من الوحدة، وخاض الموسم الجاري ست مباريات مع الراقي.

وبشكل عام، مثّل المؤشر الراقي في 165 مباراة، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 30 آخرين، وحصد أربعة ألقاب من الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر.