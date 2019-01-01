بن مشعل: النصر عرض علينا أمرابط لكن برانكو رفض

عبد الرحمن الحلافي عرض المغربي على الصائغ وتم رفض العرض!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، عن مفاجأة حول قيام عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف على الكرة بالنصر السعودي، بعرض محترف الفريق المغربي نور الدين أمرابط على الراقي خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

المغربي كان قد انضم إلى العالمي في صيف عام 2018 قادمًا من واتفورد الإنجليزي، ومن المفترض أن عقده ممتد إلى صيف عام 2021.

وقال بن مشعل، خلال تصريحاته لقناة "24" الرياضية: "كلمني الأخ أحمد الصائغ؛ رئيس الأهلي، وأعتقد أن عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف على الكرة بالنصر، تواصل معه لعرض أمرابط علينا، مقابل أنهم يريدون سلمان المؤشر للفترة الشتوية فقط، قمنا بعرض الأمر على المدرب برانكو، لتقديرنا لإخواننا في النصر، لكن المدرب رفض، والقرار الأول والأخير بيده".

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وأضاف: "أعتقد أن مسؤولي النصر عرضوا أمرابط على الصائغ، لكن عندما تحدث معي أنا الحلافي قالي لي أنهم يريدون المؤشر فقط، لا أتذكر تحديدًا لكن يبدو لي أنه قال أمرابط".

المشرف على الكرة بالراقي اختتم: "عرض أمرابط علينا شيء مؤكد، لأن الصائغ ليس له أي مصلحة للكذب عليّ، وما أتذكره أن الحلافي عرض عليّ اثنين لاعبين من النصر مقابل انتقال المؤشر له".

يذكر أن صاحب الـ32 عامًا شارك في 30 مباراة مع العالمي منذ انضمامه له، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع 11 آخرين.