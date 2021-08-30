لاعب وسط الوحدة انسحب الاتحاد من التفاوض معه

يسعى نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، جاهدًا لحسم صفقة البرازيلي أنسيلمو دي مورايس؛ لاعب وسط الوحدة السعودي، خلال الساعات القليلة المتبقية من الميركاتو الصيفي.

سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي من المقرر أن يغلق أبوابه في منتصف ليل غدٍ الثلاثاء.

وتعاقد العالمي حتى الآن مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، الكاميروني فينسنت أبو بكر، الأرجنتيني فونيس موري، والسعوديين محمد القاسم ومحمد آل فتيل.

الاتحاد ينسحب من المفاوضات مع أنسيلمو:

النادي الجداوي دخل بقوة في مفاوضات مع لاعب الوسط البرازيلي خلال الفترة الماضية، وكان قريبًا من الحسم، قبل أن يعلن انسحابه من المفاوضات.

انسحاب العميد جاء على إثر عدم الاتفاق مع وكيل أعمال اللاعب حول طريقة تسديد قيمة العقد، بل أن مسؤولي الاتحاد رأوا أن طريقة الوكيل لا تليق بالتعامل مع نادٍ بحجم ناديهم، مما دفعهم للاستغناء عن استكمال التفاوض رغم حاجتهم للاعب.

ما هما عرضان النصر لأنسيلمو؟

وفقًا لمصادر "جول" فإن العالمي لا يمانع في الحصول على خدمات أنسيلمو حتى وإن كان على سبيل الإعارة، وبالفعل قدم عرضين، أحدهما للبيع وآخر للإعارة، كي لا يترك مجالًا لإدارة فرسان مكة للرفض.

وأوضحت مصادرنا أن عرض النصر للحصول على خدمات البرازيلي على سبيل البيع النهائي تبلغ قيمته 11 مليون ريال، بجانب الاستغناء عن 9 ملايين ريال مستحقات لها عند الوحدة، والمتبقية من إعارة الثنائي عبد الإله العمري وعبد الله العويشير للأخير، أي إجمالي 20 مليونًا.

أما عرض الاستعارة، فإن النصر مستعد لدفع ثلاثة ملايين ريال دفعة واحدة، بجانب التنازل عن التسعة ملايين أيضًا، أي إجمالي 12 مليونًا.

وتشير مصادر "جول" إلى أن الوحدة قريب من الموافقة على عرض الإعارة، رافضًا الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي، للاستعانة به من جديد، على أمل العودة لدوري المحترفين في الموسم المقبل.

ماذا قدم أنسيلمو مع الوحدة؟

أنسيلمو يلعب للوحدة منذ صيف عام 2018، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى نهاية موسم 2023-24.

وشارك اللاعب خلال هذه السنوات في 78 مباراة بمختلف البطولات مع فرسان مكة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع ستة آخرين.

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