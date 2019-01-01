هذه المرة غير - بلهندة يقترب من جديد للدوري السعودي

المغربي أقنعه زميله في منتخب أسود الأطلس

يبدو أن رحيل المغربي يونس بلهندة؛ محترف جلطة سراي التركي، عن فريقه سيتحقق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لينضم إلى الدوري السعودي.

على مدار الموسم الماضي، تسابقت الأندية السعودية للظفر بخدمات المغربي سواء الهلال أو الأهلي إلا أن المفاوضات كانت تبوء بالفشل في كل مرة.

ووفقًا لصحيفة "فوتو سبور" التركية فإن الأداء السيء الذي يقدمه بلهندة مع الفريق التركي هذا الموسم، جعله يفكر جديًا في الرحيل، خاصةً مع موجة غضب الجماهير عليه.

وأوضحت الصحيفة أن نادي النصر السعودي وضع بلهندة في حساباته، بل أنه طلب من مهاجمه نور الدين أمرابط أن يحاول إقناع اللاعب بالانضمام له، كونهما زملاء مقربين في المنتخب المغربي.

وأشارت الصحيفة أن بلهندة بالفعل اقترب من الاقتناع بارتداء قميص العالمي بفضل أمرابط، موضحة أن طلب إدارة النصر من الأخير جاء تحسبنًا لرحيل البرازيلي جوليانو المحتمل عن العالمي.

يذكر أن جمهور جلطة سراي أطلق صافرات الاستهجان على بلهندة في عدد من مباريات الموسم الجاري، حتى أن الأمر تطور إلى تبادل للسباب بينهما خلال مواجهة ريال مدريد الأسباني في دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

المغربي صاحب الـ29 عامًا ارتدى قميص الأحمر والأصفر في صيف عام 2017، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وشارك بلهندة الموسم الجاري في عشر مباريات مع جلطة سراي بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.