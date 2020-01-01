تقرير إيطالي: أتالانتا يفتح الباب أمام النصر وشرط لإتمام صفقة بابو جوميز

العالمي يقترب من صفقته الأجنبية الثالثة خلال الصيف الجاري

يبدو أن النصر السعودي على موعد مع إتمام صفقته الأجنبية الثالثة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بضم الأرجنتيني أليخاندرو جوميز؛ مهاجم أتالانتا الإيطالي.

العالمي ضم لاعبين أجنبيين خلال الصيف هما: الكوري الجنوبي كيم جين سو، والأرجنتيني جونزالو مارتينيز، بخلاف عديد الصفقات المحلية على رأسها عبد الفتاح عسيري وعبد المجيد الصليهم وعلي لاجامي وغيرهم.

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ووفقًا لصحيفة "توتو ميركاتو" فإنه بعدما قدم النصر عرضًا وصل إلى 15 مليون يورو خلال الأيام الماضية خلال موسمين، عاد ورفع عرضه إلى 7.5 مليون سنويًا بخلاف المكافآت والحوافز.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات حامية خلال الساعات الجارية، بعدما وصل مسؤول من النادي السعودي إلى إيطاليا، للتفاوض المباشر، مؤكدة أن الصفقة تقترب من الحسم.

"توتو ميركاتو" أوضحت أن أتالانتا وافق على إتمام الصفقة، وترك الموافقة الأخيرة إلى جوميز، إذ لن يمانع مجلس الإدارة حال موافقة اللاعب على الرحيل، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيحسم غدًا الخميس.

المهاجم صاحب الـ32 عامًا يلعب في أتالانتا منذ ست سنوات، إذ قدم إليه من الدوري الأوكراني، ويمتد عقده حتى عام 2022.

وخلال 236 مباراة مع الفريق الإيطالي، نجح في تسجيل 54 هدفًا، وصنع 67 آخرين.