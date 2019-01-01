رسميًا - العين الإماراتي يبرم صفقتين فرنسيتين

الزعيم يستفيد من بند قيد المقيمين ويضم الفرنسيين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي العين الإماراتي اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع الثنائي الفرنسي عمر ياسين وإدريس مزاوياني؛ لاعبي خط الوسط، في صفقة انتقال حر.

وأوضح الزعيم أن اللاعبين وقعا على عقد مدته ثلاث سنوات، على أن يتم قيدهما ضمن فئة المقيمين بعدما أصبحا لاعبين حريين.

ياسين قال، في تصريحاته للموقع الرسمي للبنفسجي: "أنا متابع جيد للعين وأعرف تاريخه بشكل كبير، بجانب علمي بعدد من اللاعبين الذين ارتدوا قميصه على مدار تاريخه المدجج بالإنجازات المحلية والإقليمية والقارية والعالمية ومن ضمنهم: أسامواه جيان وعبيدي بيليه ودانيلو أسبريلا وجيريس كيمبو".

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أما مزاوياني: "تعرفت على نادي العين عندما انتقل إليه مواطني جيريس كيمبو، هو وأنا من منطقة واحدة في فرنسا، وعندما انتقل إلى هنا كغيري من أبناء المنطقة بدأنا في متابعة أخبار العين ومشاهدة مبارياته، لذلك أشعر بسعادة كبيرة بانضمامي له، ولا سقف لطموحاتي معه".

ياسين صاحب الـ19 عامًا يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، وسبق له اللعب في باريس سان جيرمان، أما مزاوياني ابن الـ19 عامًا أيضًا فيلعب في مركز لاعب الوسط ولعب للبي آس جي كذلك.