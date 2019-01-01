العين: التعاقدات مستمرة والاستفادات كثيرة من مشاركة المواليد والمقيمين

الزعيم يعدد مكاسب قرار مشاركة المواليد والمقيمين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد عبيد "حماد"؛ المشرف العام على الكرة بنادي العين الإماراتي، أن فريقه سيواصل إبرام عدة صفقات خلال الفترة المقبلة لحين إغلاق باب القيد، معددًا مكاسب مشاركة المواليد والمقيمين.

وكان الاتحاد الإماراتي قد أصدر قرارًا رسميًا بالسماح للأندية بمشاركة اللاعبين المواليد والمقيمين في المسابقات الرسمية بداية من الموسم المقبل.

حماد قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للبنفسجي: "العمل مستمر لتعزيز صفوف الفريق بعناصر أخرى قبل إغلاق باب فترة الانتقالات الصيفية في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق بناءً على رؤية المدرب بالتوافق مع اللجنة الفنية للاحتراف".

وأضاف: "المكاسب المرجوة من القرار التاريخي بمشاركة المواليد والمقيمين في المسابقات الرسمية لا تقتصر على الجوانب الفنية فحسب بل هناك فوائد استثمارية وتسويقية، فضلًا عن تعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، ونتمنى التوفيق للاعبين المميزين عمر ياسين وإدريس مزاوياني مع زملائهم بقائمة الفريق".

الزعيم أعلن اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع الثنائي الفرنسي عمر ياسين وإدريس مزاوياني في صفقة انتقال حر، مع قيدهم في فئة المقيمين. (طالع التفاصيل)

وحول التأخر في هاتين الصفقتين، أوضح المشرف العام على الكرة: "المؤكد أن الإعلان عن أي صفقة لا ينبغي أن يتم إلا بعد اكتمال كافة الإجراءات، والمراسلات التي أجراها النادي خلال الفترة الماضية مع الاتحادات المحلية التي ارتبط بها كلا اللاعبين، عن طريق اتحاد الكرة الإماراتي، كانت سببًا في تأجيل موعد الإعلان، وبعد أن اكتملت الإجراءات الخاصة بقيدهما تم الإعلان مباشرة عن التعاقد معهما".