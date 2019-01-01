عرض سعودي لنجم الصفاقسي التونسي

فراس شواط رفض اللعب بالدوري السعودي في الصيف الماضي

تجددت المحاولات السعودية للتعاقد مع فراس شواط؛ نجم الصفاقسي التونسي، بعد فشل انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي.

النجم التونسي تلقى عرضًا مغريًا من نادي الحزم السعودي في الصيف إلا أنه رفض وفضل البقاء في الدوري التونسي.

ووفقًا لموقع "فووت24" فإن أكدت بحسب مصادرها أن أحد الأندية السعودية تقدمت بعرض مبدئي لإدارة النادي التونسي، لضم شواط خلال يناير المقبل إلا أن الموقع لم يكشف عن تفاصيل العرض.

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المهاجم صاحب الـ23 عامًا مرتبط بعقد مع السي إس إس لمدة موسمين ونصف مقبلين، حيث ينتهي بنهاية موسم 2021-2022.

وشارك شواط الموسم الجاري في سبع مباريات بالدوري التونسي وبطولة الكونفدرالية الإفريقية، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

وحصل ابن الـ23 عامًا الموسم الماضي على أول بطولة في تاريخه بتتويج الصفاقسي بطلًا للدوري التونسي.

وعلى المستوى الدولي، مثّل المهاجم الشاب منتخب تونس لأول مرة في عام 2018 في عهد المدرب فوزي البنزرتي، ومنذ ذلك الحين خاض عشر مباريات وصنع اثنين آخرين.