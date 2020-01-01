ثاني صفقات الليث الأبيض - الشباب يتعاقد مع حسين القحطاني

صاحب الـ25 عامًا يرتدي قميص الليوث بداية من الصيف المقبل

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع حسين القحطاني؛ لاعب وسط الفيصلي السعودي، لمدة أربعة مواسم، تبدأ من الميركاتو الصيفي المقبل.

لاعب وسط الفيصلي صاحب الـ25 عامًا كان قد بدأ مسيرته في الملاعب ناشئًا في صفوف الهلال السعودي، قبل أن يستغنى الزعيم عنه.

إدارة الليث الأبيض كانت قد أبرمت أولى صفقاتها الشتوية في اليوم الأول من فتح باب الانتقالات بالتعاقد مع الكاميروني ماكيتي ديوب صاحب الـ32 عامًا قادمًا من الدوري الصيني.

البلطان ردًا على الصائغ : بطولات الشباب أكبر من الأهلي لذلك مواجهتنا ليست كلاسيكو

يذكر أن الشباب يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في ثلاث وخسر خمسة لقاءات أخرى.

ويستعد الليوث لمواجهة الحزم في العاشر من يناير الجاري، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الـ14 من الدوري المحلي.

الحزم يأتي في المركز الـ12 بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث وخسر ستة لقاءات أخرى.