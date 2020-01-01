رسميًا - الشباب يتعاقد مع خالد الغامدي

صفقة مجانية جديدة في صفوف الليث الأبيض

أعلن نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، تعاقده رسميًا مع خالد الغامدي؛ لاعب الفيصلي السعودي، لمدة ثلاثة مواسم، تبدأ من الموسم المقبل.

ضم اللاعب جاء في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، ودخل في يناير الجاري الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ في يناير والانضمام له بنهاية الموسم مجانًا.

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الظهير الأيمن خاض 13 مباراة في الموسم الجاري؛ بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع آخر.

وسبق للغامدي أن لعب للقادسية والنصر، الذي بقى به لمدة ثماني سنوات، وكذلك لعب للرائد قبل الانتقال للفيصلي في صيف عام 2019.

العالمي هو أكثر فريق لعب له صاحب الـ31 عامًا، حيث شارك معه في 135 مباراة، وأحرز ثلاثة أهداف وصنع آخر، وحصد معه بطولتي دوري ولقب كأس ولي العهد.

يذكر أن الفيصلي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 20 نقطة، حيث حقق الفوز في ست مباريات، وتعادل في اثنتين وخسر خمس آخرين.

أما الليث الأبيض فيأتي بالمركز الثامن بـ21 نقطة، جمعها من الفوز في ست مباريات، التعادل في ثلاث وخسارة خمسة لقاءات أخرى.