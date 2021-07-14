جوانكا وفابيو مارتينيز رحلا عن الشباب

وجه سعيد العويران، نجم نادي الشباب السعودي الأسبق، رسالة طمأنة إلى جمهور شيخ الأندية، مؤكدًا أن الفريق في أيدٍ أمينة برئاسة خالد البلطان للنادي.

حالة من الغضب انتابت جمهور الليوث بعد رحيل كريستيان جوانكا إلى نادي العين الإماراتي، بجانب عدم النجاح في تجديد إعارة فابيو مارتينيز من ناديه، ليخسر الشباب ثنائي مميز في الموسم المقبل.

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وكتب العويران، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عشاق الليوث محبي الشباب، شاهدت ردة فعل الجماهير على التغيرات اللي تجري على خارطة الفريق وشئ من عدم الرضا على إعارة جوانكا للعين الاماراتي، وانا اقول اطمئنوا بوجود ابو الوليد المركب تسير باستقرار وراح ترسي بأمان بإذن الله".

وأضاف: " رأيي الشخصي ان اول مكاسبنا هو التعاقد مع مدرب بقيمة شاموسكا خبير ومتمرس في الدوري ويحدد الخارطة الفنية للفريق، اما جوانكا فقد يكون للاعب رغبه وإجباره على البقاء غير مجدي، واما فابيو مارتينيز فهو لاعب كبير لكني آراه مزاجي غير مستقر في اداءه".

نجم الليوث السابق اختتم: "الشاهد مما ذكرت بأن المتبقي من المحترفين والمفاوضات الجارية مع بدلاء الراحلين والاستقطابات المحلية اللي تمت امثال الجوعي والنجار والقادمة اللي في طريقها للحسم، ستبقي الفريق في حالة انسجام وتوازن وقادر على تحقيق البطولات، اطمئنوا الشباب في ايدي امينة".

اسعد الله نهاركم بكل خير

عشاق الليوث محبي الشباب

شاهدت ردة فعل الجماهير على التغيرات اللي تجري على خارطة الفريق وشئ من عدم الرضا على إعارة #جوانكا للعين الاماراتي

وانا اقول اطمئنوا بوجود #ابو_الوليد المركب تسير باستقرار وراح ترسي بأمان بإذن الله

يتبع ..@AlShababSaudiFC pic.twitter.com/lgyuDo2SrA — سعيد العويران (@saeed_alowiran) July 14, 2021

يذكر أن الشباب اختتم الموسم الماضي من الدوري المحلي في المركز الثاني بجدول الترتيب، ليعود للمشاركة في دوري أبطال آسيا بعد غياب ست سنوات.