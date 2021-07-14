العويران مهدئًا جمهور الشباب: رحل مزاجي وآخر ربما وجوده غير مجدٍ
وجه سعيد العويران، نجم نادي الشباب السعودي الأسبق، رسالة طمأنة إلى جمهور شيخ الأندية، مؤكدًا أن الفريق في أيدٍ أمينة برئاسة خالد البلطان للنادي.
حالة من الغضب انتابت جمهور الليوث بعد رحيل كريستيان جوانكا إلى نادي العين الإماراتي، بجانب عدم النجاح في تجديد إعارة فابيو مارتينيز من ناديه، ليخسر الشباب ثنائي مميز في الموسم المقبل.
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وكتب العويران، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عشاق الليوث محبي الشباب، شاهدت ردة فعل الجماهير على التغيرات اللي تجري على خارطة الفريق وشئ من عدم الرضا على إعارة جوانكا للعين الاماراتي، وانا اقول اطمئنوا بوجود ابو الوليد المركب تسير باستقرار وراح ترسي بأمان بإذن الله".
وأضاف: " رأيي الشخصي ان اول مكاسبنا هو التعاقد مع مدرب بقيمة شاموسكا خبير ومتمرس في الدوري ويحدد الخارطة الفنية للفريق، اما جوانكا فقد يكون للاعب رغبه وإجباره على البقاء غير مجدي، واما فابيو مارتينيز فهو لاعب كبير لكني آراه مزاجي غير مستقر في اداءه".
نجم الليوث السابق اختتم: "الشاهد مما ذكرت بأن المتبقي من المحترفين والمفاوضات الجارية مع بدلاء الراحلين والاستقطابات المحلية اللي تمت امثال الجوعي والنجار والقادمة اللي في طريقها للحسم، ستبقي الفريق في حالة انسجام وتوازن وقادر على تحقيق البطولات، اطمئنوا الشباب في ايدي امينة".
يذكر أن الشباب اختتم الموسم الماضي من الدوري المحلي في المركز الثاني بجدول الترتيب، ليعود للمشاركة في دوري أبطال آسيا بعد غياب ست سنوات.