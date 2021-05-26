بيان رسمي .. الزمالك: ما يفعله وكيل فرجاني ساسي مرفوض

عقد التونسي ينتهي بنهاية الشهر المقبل

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب، بيانًا رسميًا للرد على تصريحات مهند عوني؛ وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، مؤكدًا أن التجديد للاعب على رأس أولويات المجلس.

ما هي مشكلة ساسي؟

اللاعب التونسي ينتهي عقده مع الفارس الأبيض بنهاية شهر يونيو المقبل، ومحاولات التجديد له مستمرة منذ أشهر كثيرة، لكن دون الوصول لاتفاق نهائي بعد.

تأجيل المفاوضات يعود لعدة أسباب منها كثرة تغيير من تولوا إدارة النادي منذ حل مجلس إدارة مرتضى منصور، بالإضافة إلى السبب الأكبر ألا وهو وكيله – بحسب ما أكد الكثير ممن تعاقبوا على القلعة البيضاء – إذ أنه يتعمد إعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر حتى تلبية شروطه، وينجح في مهمة إقناع اللاعب بتعطيل التجديد.

ماذا فعل وكيل فرجاني ساسي؟

مهند العوني اتهم مسؤولي الزمالك بأنهم لم يعطوا أهمية لملف تجديد عقد التونسي، حتى أنه أكد أنه لم يتم الجلوس معه من الأساس للتجديد، مشيرًا إلى أن الإدارة لا تصارح الجماهير بالحقيقة.

الغريب كذلك أن العوني نفى مبالغة ساسي المادية من أجل التجديد، فنفى أن يكون قد طلب 20 مليون و200 ألف، أو 2 مليون و600 ألف كراتب في عقده الجديد، مؤكدًا أنه حتى لو حصل على 800 ألف جنيه سيوافق.

نص بيان إدارة الزمالك:

استفزت تصريحات وكيل لاعب الوسط التونسي، مجلس لبيب، مما دفعها لإصدار بيان رسمي لتبرئة نفسه أمام الجماهير.

وجاء نص البيان كالتالي:

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب، رفضه التام للتصريحات التي أدلى بها مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح المجلس أنه يضع ملف تجديد فرجاني ساسي على رأس أولوياته، ويسعى خلال الأيام القليلة القادمة لحسم ملف اللاعب بشكل نهائي وعقد جلسة معه بحضور وكيل أعمالة.

وأكد المجلس أن النادي ليس مسؤولا عن أي تصريحات بشأن هذا الملف إلا عن طريق حسين لبيب رئيس النادي والمتحدث الرسمي باسم النادي أو الإعلامي عمرو الدردير المتحدث الصحفي للنادي، وأن أعضاء المجلس لم يدلوا بأي تصريحات منذ أن تولوا مهمة إدارة النادي عن فرجاني ساسي أو أي أرقام تخص النادي.

ماذا قدم ساسي مع الزمالك؟

كان فرجاني قد انضم للقلعة البيضاء في صيف عام 2018، قادمًا من النصر السعودي، بعدما فشلت تجربته الوحيدة في المملكة.

وخلال هذه السنوات، شارك التونسي في 100 مباراة بمختلف البطولات مع الأبيض، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 17 آخرين.

وحقق ساسي أربع بطولات هي السوبر المصري والإفريقي، كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

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